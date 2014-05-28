芝加哥期市：小麦期货连续第六日下跌，触及近三个月低位

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
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7月大豆期货 涨0.27%，至每蒲式耳14.92-3/4美元，周二下跌1.8%。
美国农业部在一周作物生长报告中称，截至5月25日，大豆播种完成率为59%，优于预期，超过了以往5月底的五年均值56%，而且较上周高出26个百分点。
春小麦播种完成率为74%，优于预期，仍低于五年均值82%，但高于分析师预估的65%。上周仅有49%的春小麦完成播种。
截至5月25日，美国冬小麦优良率为31%，较前周高出2个百分点。分析师此前预计优良率为30%。
美国农业部还称，截至5月25日，玉米播种完成率为88%，既符合分析师预期，也与五年均值相当。
美国农业部公布，大豆和小麦出口检验数量接近分析师预估区间的低端，玉米检验量高于预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 638.50 -2.50 -0.39% -2.15% 694.87 12
CBOT玉米 468.75 -1.00 -0.21% -1.94% 498.18 25
CBOT大豆 1492.75 4.00 +0.27% -1.50% 1484.03 50
CBOT稻米 $15.07 -$0.02 -0.13% -1.15% $15.38 28
美国原油 $104.18 $0.07 +0.07% -0.16% $101.90 66
汇率
欧元/美元 $1.363 $0.000 -0.02% -0.12%
美元/澳元 0.926 0.000 +0.01% +0.24%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/于春红; 审校 徐文焰)
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