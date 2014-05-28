中国数据：1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%--国家统计局

标题新闻：美国财长努钦称，特朗普政府将很快公布税改计划且预计国会今年会批准
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月28日 - 中国国家统计局周三公布数据称，今年1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%，至17,628.7亿元人民币，增速比1-3月份回落0.1个百分点。
统计局称，前四个月规模以上工业企业实现主营活动利润16,599.3亿元，同比增长9.1%，增速比1-3月份回落0.3个百分点；4月份实现利润总额4,686.3亿元，同比增长9.6%，增速比3月份回落1.1个百分点。
1-4月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额4,716亿元，同比增长2.6%；集体企业实现利润总额221.1亿元，增长1.5%；股份制企业实现利润总额10,362.6亿元，增长9.1%。
外商及港澳台商投资企业实现利润总额4,223亿元，增长12.7%；私营企业实现利润总额5,717.6亿元，增长13.8%。
1-4月份，采矿业实现利润总额2,212.9亿元，同比下降16%；制造业实现利润总额13,988.7亿元，增长14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,427.1亿元，增长27.2%。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。