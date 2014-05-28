企业并购：西门子希望最晚6月16日前向阿尔斯通提出正式报价--高管

路透巴黎5月27日 - 德国西门子 法国公司执行长Christophe de Maistre周二表示，西门子希望最晚在6月16日之前向法国阿尔斯通 提出正式资产互换报价。若达成协议，将造就两大欧洲行业巨头。

他对法国议会经济委员会表示，除了法国认为对该国能源独立性至关重要的资产外，西门子有兴趣收购阿尔斯通全部能源资产。

作为交换，西门子将把全部铁路业务交给阿尔斯通，从而造就一家更大规模的交通集团，法国将持有多数股权，且总部位于法国。在铁路信号资产方面，西门子可能提出接管阿尔斯通的业务，并将该部门的全球总部设在法国。

“我们的工业项目将采取阿尔斯通和西门子联盟的形式...该联盟将造就两大欧洲行业巨头，能够持久对抗来自北美和亚洲的竞争，”de Maistre说。

阿尔斯通已经在与美国通用电气(奇异,GE) 谈判，后者提出以123.5亿欧元(169亿美元)全现金收购阿尔斯通的电力部门，报价有效期已延长到6月23日。迫于法国政府的压力，阿尔斯通也向西门子开放账目，后者如果愿意，亦可提出自己的交易。(完)