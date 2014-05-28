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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:40 BJT

新西兰经济：5月企业信心降至七个月低点--澳新银行调查

路透惠灵顿5月28日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ)周三公布的一项调查显示，新西兰5月企业信心下滑至七个月最低，因利率上升、大宗商品价格疲软、以及汇率强劲打压了信心。

衡量企业信心的主要指标显示，有净达53.5%的受访者认为经济在未来一年可望好转，4月调查时是64.8%。

这项月度调查显示，有净达51%的公司预计自身业务会在未来12个月之内有成长，上次调查时为52.5%。

整体企业信心在2月达到20年的一个高位，但5月数据却是去年10月以来最低。

通胀预期从上次调查的2.59%回落至2.55%。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
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