英国个股：力拓聘请圈外人士管理铝业部门，外界揣测分拆剥离或临近

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透伦敦5月27日 - 全球第二大多元化矿业者力拓 周二表示，已任命一位原石油行业管理人员出任该公司铝业部门执行长，任期从6月1日开始。
这位新执行长是现年48岁的Alfredo Barrios，他自1992年加入英国石油公司BP 后，曾担任过多个高层职位。力拓声明称，他将接替原执行长Jacynthe Cote，后者在铝生产行业从业多年，将离开公司寻找其他兴趣发展。
Barrios最近一个职位是在合资企业TNK-BP，主管冶炼、交易、供应、物流和营销部门。TNK-BP是俄罗斯最大的垂直一体化油气公司之一。
一些人认为，聘请一位行业外人士，或许可以给力拓就如何改善铝业务提供新思路。该部门和市场上的其他公司一样，因供应过剩拖累价格而备受困扰。
“由于他来自交易、物流和营销领域，也许可以带来一些新思路，指导如何进一步改善铝业务中的这些方面，并且还可以更具创造性，”Canaccord分析师Peter Mallin-Jones说。
但其他人认为Cote的离任或许意味着力拓减少对铝业务的投入。去年力拓放弃了出售亏损的Pacific Aluminium业务，随后管理层排除了近期内对铝行业新增投资的可能性。
“我认为，Cote的离开证实，铝业务留在力拓集团内的时日无多。她在那里待的时间太长了，因此不愿意看着业务被分拆出售或处在投资不足的状况下。那也许让她更加无法接受，”另一位不愿具名的公司分析师说。
“我不认为Barrios的背景适合管理铝业部门，因此这很可能是说，铝业部门的分拆或剥离在力拓议事日程上的位置，比人们料想的要靠前。”(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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