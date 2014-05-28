美国个股：美国银行将寻求投行业务的多样化及全球化发展

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透纽约5月27日 - 美国第二大银行--美国银行 一位高层周二表示，该行寻求将投行业务多样化，具体方式是开展更多股票承销和并购顾问工作，并赢得更多美国之外的客户。
美银美林全球企业及投资银行部门负责人Christian Meissner在德意志银行组织的一次投资者会议上表示，承销债券“一直是美国银行的一大优势，但显然这项业务在发生变化”，2014年全行业交易量看来将下滑。
美银比同业更加依赖承销债券的费用收入。2013年，其债券发行业务大约占总投行费用收入的近60%，而摩根大通 该比例接近56%，高盛 约为39%。
该行更加专注于为客户提供并购咨询服务的努力已开始见效。根据Meissner的介绍，美银今年以来已为22宗并购案提供咨询服务，并购案总价值超过50亿美元，而2013年和2012年同期分为七宗和三宗。
Meissner称，在这些交易方面“存在着一些急于结束的倾向”。客户总是在说，“最好(在升息前)尽早完成我的交易”。
此外他说，美银还在大手笔投资于海外事业，尤其是欧洲，以抓住国际交易活动预计将升温的机会。他并称，尽管美国投行费用已超过2007年峰值，但欧洲市场仍比当时水平低40-45%。
Meissner表示，该行近几年在其他国家的业务活动低迷之际，得益于在美国享有的很大市场份额。但这种局面显然难以持续，需要准备好迎接变化。(完) (编译 石冠兰 审校 朱晓军/徐文焰)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统高层顾问周四表示，特朗普的税改计划多半将仰赖未来税收因经济加速成长而增加，以支应大幅减税。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4