美国个股：美国银行将寻求投行业务的多样化及全球化发展

路透纽约5月27日 - 美国第二大银行--美国银行 一位高层周二表示，该行寻求将投行业务多样化，具体方式是开展更多股票承销和并购顾问工作，并赢得更多美国之外的客户。

美银美林全球企业及投资银行部门负责人Christian Meissner在德意志银行组织的一次投资者会议上表示，承销债券“一直是美国银行的一大优势，但显然这项业务在发生变化”，2014年全行业交易量看来将下滑。

美银比同业更加依赖承销债券的费用收入。2013年，其债券发行业务大约占总投行费用收入的近60%，而摩根大通 该比例接近56%，高盛 约为39%。

该行更加专注于为客户提供并购咨询服务的努力已开始见效。根据Meissner的介绍，美银今年以来已为22宗并购案提供咨询服务，并购案总价值超过50亿美元，而2013年和2012年同期分为七宗和三宗。

Meissner称，在这些交易方面“存在着一些急于结束的倾向”。客户总是在说，“最好(在升息前)尽早完成我的交易”。

此外他说，美银还在大手笔投资于海外事业，尤其是欧洲，以抓住国际交易活动预计将升温的机会。他并称，尽管美国投行费用已超过2007年峰值，但欧洲市场仍比当时水平低40-45%。

Meissner表示，该行近几年在其他国家的业务活动低迷之际，得益于在美国享有的很大市场份额。但这种局面显然难以持续，需要准备好迎接变化。(完) (编译 石冠兰 审校 朱晓军/徐文焰)