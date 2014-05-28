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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:44 BJT

五矿期货：中国股指期货持仓仍高企，空头占绝对优势

以下内容节选自5月28日的《期货日报》：

周二大盘弱势振荡，期指窄幅振荡，成交持仓比仅有3.9倍，属于年内偏低水平。盘后总持仓与前日几乎持平，仅略微减少68手至155,844手，说明周二行情主要是短线资金博弈结果。期指持仓从3月中的阶段性低点开始逐级攀升，目前已多日高居15万手的水平。近期盘中频频出现急涨急跌行情，在持仓没有明显下降以前，应以振荡思路操作为主。

　　中金所首次公布IF1407合约持仓情况。合计IF1406和IF1409合约前20名净空持仓，较前日略微增加498手。但如果把IF1407合约的头寸也算在内，前20名总净空持仓高达24,455手，与上周三时的历史高位相近。前20名净空持仓与对应合约持仓的比值较前日略回升0.25个百分点至15.98%，虽不及上周时的峰值16.87%，但仍然属于年内较高水平。该比值的20日移动平均水平创下年内高位，说明空方主力占据绝对优势地位。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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