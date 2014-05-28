基金产业：Pimco将请回McCulley担任首席经济学家

路透纽约5月27日 - 太平洋投资管理公司(Pimco)周二表示，已经重新聘用Paul McCulley。Paul McCulley此前担任投资组合经理，也是该基金的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策首席分析师。这是Pimco管理层变动的最新进展，今年稍早其执行长埃里安(Mohamed El-Erian)离职。

该公司称McCulley将担任一个新职位--首席经济学家，直接向创始人和首席投资长葛罗斯报告。截止3月底，该公司管理的资金规模达1.94万亿(兆)美元。

该公司声明称，McCulley将接替埃里安的大部分工作，扮演该公司的公众代言人，主导“全球宏观经济问题、央行政策的讨论，撰写和发布评论，并和Pimco全球客户沟通。”

Pimco表示，McCulley将不会管理客户投资组合或担任投资组合经理。

McCulley被任命为常务董事，将加入Pimco的投资委员会。该公司称，McCulley每年将最多投入100天时间在Pimco全球各地办事处工作，还将继续将部分时间用于公司外的活动，包括主持Morgan le Fay梦想基金会以及参与学术活动。

McCulley最初在1990年加入Pimco，任客户经理。两年后，他离开公司，成为瑞银集团(UBS)美洲首席经济学家。1999年，他又重返Pimco担任投资组合经理，并任短期部门主管和投资委员会成员。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)