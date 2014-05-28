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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:56 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元下跌，企业信心疲弱令汇价回吐涨幅

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* 新西兰元走软，因澳新银行调查显示新西兰企业信心下滑

* 调查显示，5月有净达53.5%的受访企业依然乐观，但远低于4月的65%

* 利率上升、房价趋平以及新西兰元高企是拖累因素

* 新西兰元/美元从0.8560跌至0.8539，实际上抵消了恒天然带来的刺激影响

* 支撑位在周一低点0.8530(完)

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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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