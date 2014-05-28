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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--5月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段     预估值   前值
    
    5月28日(三)
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       4月      -3.3%     +11.0%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周        --  买超14,143
          外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超970
    
    5月29日(四)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        4月        --       +0.2%
    0130  澳洲资本支出                                 第一季     -1.4%      -5.2%
               建筑资本支出                                         --       -3.5%
               工厂/机械资本支出                                    --       -8.6%
    1230  美国企业获利                             第一季初值     +0.4%      +2.0%
    1230  加拿大经常帐(亿加元)                         第一季    赤字131 赤字160.1
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)              第一季修正值     -0.5%      +0.1%
              最终销售                                            +0.7%      +0.7%
              GDP隐性平减指数                                     +1.3%      +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.4%      +1.4%
              核心PCE物价指数                                     +1.3%      +1.3%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             5月24日当周     31.8       32.6
              四周均值(万人)                                        --       32.25
              续请失业金人数(万人)                 5月17日当周      265      265.3
    1400  美国成屋待完成销售指数                       4月          --        97.4
              成屋待完成销售指数(较前月)                          +1.0%      +3.4%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                   6月          --          79
    2245  新西兰建筑许可                               4月          --       +8.3%
    2300  韩国工业生产(较前月)                         4月        +0.6%      +0.9%
                      (较上年同期)                                +3.2%      +2.7%
              服务业产出(较前月)                                    --       +0.1%
    2305  英国GfK消费者信心指数                        5月         负2         负3
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                     4月      -13.0%      +10.8%
                          (较上年同期)                           -3.2%       +7.2%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  4月       +3.1%       +1.3%
              全国整体CPI                                           --       +1.6%
              东京地区核心CPI(较上年同期)              5月       +2.9%       +2.7%
              东京地区整体CPI                                       --       +2.9%
    2330  日本求才/求职比                              4月        1.07        1.07
                   失业率                                         3.6%        3.6%
    2350  日本工业生产(较前月)                     4月初值       -2.0%       +0.7%
              工业生产一个月预估                                    --       -1.4%
              工业生产两个月预估                                    --       +0.1%

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值     预估值
    5月28日(三)
    0130  澳洲建筑完工                                  第一季       +0.3%      -0.2%     
    0545  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                 第一季       +0.5%      +0.6%     
                           (较上年同期)                              +2.0%      +1.9%     
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                        4月        1.72       --         
    0600  德国进口物价(较前月)                             4月       -0.3%      +0.1%      
                      (较上年同期)                                   -2.4%      -2.2%      
    0645  法国消费者支出                                   4月       -0.3%      +0.3%      
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月       -0.1%      -0.3%      
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 5月     增加2.4    减少1.5    
                 未经季节调整失业人数(万人)                          288.2        280        
                 经季节调整失业率                                     6.7%       6.7%       
    0800  意大利企业信心指数                               5月        99.7       99.6       
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                       4月       +0.8%      +1.1%      
                  民间贷款                                           -1.8%      -2.1%     
                  M3三个月移动平均年增长率                           +1.0%       --        
    0900  欧元区企业景气指数                               5月        0.37       0.30       
                经济景气指数                                         102.7      102.2      
                工业景气指数                                         负3.0      负3.9      
              服务业景气指数                                           3.8        3.8        
              消费者信心指数                                         负7.1      负7.1      
          消费者通胀预期指数                                           9.6       --          
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    5月        正16       正35       
    1100  美国抵押贷款市场指数                     5月23日当周       362.2       --        
              再融资指数                                           1,418.6       --      
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          5月24日当周       -1.2%       --        
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        5月24日当周       +3.2%       --        
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                 5月        13.1       --         
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               4月    盈余98.1       --   
    
    (完)
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