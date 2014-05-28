主要国家经济指标预测--5月29日****

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月28日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -3.3% +11.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,143 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超970 5月29日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +0.2% 0130 澳洲资本支出 第一季 -1.4% -5.2% 建筑资本支出 -- -3.5% 工厂/机械资本支出 -- -8.6% 1230 美国企业获利 第一季初值 +0.4% +2.0% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字131 赤字160.1 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -0.5% +0.1% 最终销售 +0.7% +0.7% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月24日当周 31.8 32.6 四周均值(万人) -- 32.25 续请失业金人数(万人) 5月17日当周 265 265.3 1400 美国成屋待完成销售指数 4月 -- 97.4 成屋待完成销售指数(较前月) +1.0% +3.4% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 79 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +8.3% 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 +0.6% +0.9% (较上年同期) +3.2% +2.7% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 负2 负3 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -13.0% +10.8% (较上年同期) -3.2% +7.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +3.1% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +2.9% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.9% 2330 日本求才/求职比 4月 1.07 1.07 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本工业生产(较前月) 4月初值 -2.0% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -1.4% 工业生产两个月预估 -- +0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月28日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 +0.3% -0.2% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.0% +1.9% 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 4月 1.72 -- 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.1% (较上年同期) -2.4% -2.2% 0645 法国消费者支出 4月 -0.3% +0.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% -0.3% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 增加2.4 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) 288.2 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 0800 意大利企业信心指数 5月 99.7 99.6 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +0.8% +1.1% 民间贷款 -1.8% -2.1% M3三个月移动平均年增长率 +1.0% -- 0900 欧元区企业景气指数 5月 0.37 0.30 经济景气指数 102.7 102.2 工业景气指数 负3.0 负3.9 服务业景气指数 3.8 3.8 消费者信心指数 负7.1 负7.1 消费者通胀预期指数 9.6 -- 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正16 正35 1100 美国抵押贷款市场指数 5月23日当周 362.2 -- 再融资指数 1,418.6 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月24日当周 -1.2% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月24日当周 +3.2% -- 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 5月 13.1 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 盈余98.1 -- (完)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。