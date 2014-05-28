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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:01 BJT

中国企业：中国石油集团预计未来10年向秘鲁至少投资20亿美元

路透利马5月27日 - 一位中国石油天然气集团公司(CNPC)高管周二对路透表示，预计未来10年向秘鲁至少投资20亿美元。最近CNPC收购了Petrobras 的秘鲁资产。

“我们正在秘鲁寻找更多机会，收购公司或是参与油田竞标，”CNPC拉美部门主管Gong Bencai在其利马办公室接受采访时称。

秘鲁已批准了一项环境许可，允许CNPC在从巴西国有油企Petrobras买来的天然气田进行10亿美元的勘探作业。Gong称未来可能加大投资。

他指出，CNPC正关注秘鲁南部一个40亿美元的天然气管道项目。

“我们对南部的管道项目十分感兴趣，”Gong说。

该管道将把天然气从安第斯山Camisea气田输往秘鲁太平洋沿岸的热电厂。(完)

(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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