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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:55 BJT

宝城期货：郑商所豆粕和菜粕期货现技术性回调，因主力多头离场

以下内容节选自5月28日的《期货日报》：

受国家继续收购油菜籽、DDGS进口受阻、水产养殖旺季来临、国内油菜籽产区连阴雨等因素的影响，菜粕1409合约自3月下旬以来持续上涨，累计涨幅接近600元/吨，投机资金的大规模流入也对行情起到推波助澜的作用。然而，昨日，在多头大举减仓离场的拖累下，双粕期货联袂大跌，菜粕跌幅大于豆粕，远月合约跌幅大于近月合约。

　　近年来，禽流感频繁爆发提振了水产养殖需求的增长，但国家严查进口DDGS转基因问题导致水产饲料的原料供应趋紧，菜粕中期利好的基本面因素并未改变，因此，受国家收储政策支撑，菜粕1409合约此次技术性回调幅度或有限，后市可能转为区间振荡行情。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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