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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲早盘交投在19个跳动点的窄幅区间

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* 澳元/美元早盘到目前为止缺乏方向，仅温和波动在0.9250-69的区间

* 逢高卖出澳元/美元受到杠杆式交易投资者的青睐

* 但由于澳元/美元走势迟滞，利差成本成为一项负担

* 澳洲第一季建筑完工价值经季节调整后为较上季成长0.3，路透预估为下滑0.2%

* Wstpac-MI 4月领先指数从3月的成长0.03%降至减少1.16% (完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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