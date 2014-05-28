期货日报：中国国储大豆完成第三次拍卖，成交均价走低至4,145元/吨

全球金市：金价持稳，法国大选前受美元走软支撑
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
以下内容节选自5月28日的《期货日报》：
自5月份重启的国储大豆竞价交易于昨日完成第三次拍卖，从成交价格来看，昨日成交均价为4145元/吨，低于首次成交均价4322元/吨和第二次成交均价4283元/吨，大豆竞价交易成交均价持续走低。
从最终成交结果来看，昨日计划交易2010年国家临时存储大豆299570吨，实际成交244116吨，总成交率81.49%，成交均价为4145元/吨。其中内蒙古产大豆计划交易229989吨，实际成交174535吨，成交率75.89%，最高价4340元/吨，最低价3880元/吨，均价4062元/吨；黑龙江产大豆计划交易69581吨，全部成交，最高价4440元/吨，最低价3900元/吨，均价4352元/吨。
受国储大豆竞价交易成交均价连续走低的影响，昨日期货市场大豆期价指数连续第四日走低，终盘报收于4549元/吨，下跌0.31%。在此之前，该价格指数曾创出4624元/吨的7个月新高。(完)
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路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
日本央行总裁黑田东彦 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四续跌至多年低位，因技术面疲弱吸引了技术性卖盘，市场未理会强劲的亚洲大豆加工数据，以及主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物质量忧虑。