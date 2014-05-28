期货日报：中国国储大豆完成第三次拍卖，成交均价走低至4,145元/吨

自5月份重启的国储大豆竞价交易于昨日完成第三次拍卖，从成交价格来看，昨日成交均价为4145元/吨，低于首次成交均价4322元/吨和第二次成交均价4283元/吨，大豆竞价交易成交均价持续走低。

从最终成交结果来看，昨日计划交易2010年国家临时存储大豆299570吨，实际成交244116吨，总成交率81.49%，成交均价为4145元/吨。其中内蒙古产大豆计划交易229989吨，实际成交174535吨，成交率75.89%，最高价4340元/吨，最低价3880元/吨，均价4062元/吨；黑龙江产大豆计划交易69581吨，全部成交，最高价4440元/吨，最低价3900元/吨，均价4352元/吨。

受国储大豆竞价交易成交均价连续走低的影响，昨日期货市场大豆期价指数连续第四日走低，终盘报收于4549元/吨，下跌0.31%。在此之前，该价格指数曾创出4624元/吨的7个月新高。(完)