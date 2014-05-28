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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:03 BJT

日本股市：受美国数据支撑早盘中小涨，但三井不动产受供股消息打击

路透东京5月28日 - 日本股市周三早盘中小幅上扬，因强劲的美国数据支撑市场信心，但欠缺新的刺激因素料使进一步涨势受限。

三井不动产 大跌7%，且为以成交额计，交投最热络的个股，受该公司将发新股最高筹资36亿美元的消息所影响。

日经指数 早盘中段上扬0.3%，报14,655.72点，稍早一度跌至平盘下方。

分析师称，日经指数过去四个交易日连续上涨，因此周三上档或受限。

“亮眼的全球经济数据带动风险偏好强劲，但刺激因素不足，使得指数一到14,500点上方就难追高。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。

东证股价指数 升0.3%，报1,198.73点，JPX-日经400指数 亦升0.3%，报10,932.13点。(完)
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