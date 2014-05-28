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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:12 BJT

金属期市：矿场暴乱推动伦敦期镍小涨，期铜小幅下跌

上海期交所主力8月期铜合约 下跌0.4%至每吨48,750元人民币(7,800美元)。

美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持本季经济成长加速的观点。

全球最大的多元化矿业公司必和必拓 周二表示，可能在澳洲Worsley Alumina部门进行裁员，之前公司完成了对该项业务的评估。 (完)

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(编译 王兴亚/王翔琼；审校 张若琪/于春红)
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