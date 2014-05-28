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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:19 BJT

台湾债市：10年R券发行前交易殖利率走跌，随美债陷整理

路透台北5月28日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周三下跌，因长假后主要美债殖利率回跌，令上日态度积极的空方退缩，台债早盘交投陷入清淡，于低档整理待变。

交易员指出，10年券一早明显量缩，市场的空方卖压未能延续，但买盘亦不积极，在殖利率适度反应美债回跌后，盘面即无大幅变化，预料今日仍在上日区间内窄幅交投，并续观察美债今晚走势，及国际消息面是否出现可供参考的讯息。

〞美债还在整理，台债走空头的环境还没到...盘面算是偏中性一点。〞一位证券商交易员说。

另一银行交易员认为，由于早盘交投量低，交易商没有进场表态，盘势难以判断，将待尾盘观察主要交易商是否进场控盘，再带动一波交投，否则今日盘势就倾向低档整理。

美国长期公债价格周二连升第二个交易日，受到机构投资人月底买盘以及相对疲弱的两年期公债标售双重提振。指标10年期公债 价格升4/32，收益率由2.535%降至2.519%。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券一日空方行情遭挫，早盘殖利率随美债走低

* 上日103/6R未平仓量约30亿台币，放空量属中性

* 10年现券103/6 及五年券103/4 殖利率亦走跌

* 买盘亦不急于追低，横向整理机会大

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.505-1.525%

本地时间10:13时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率跌0.78基点报1.5152%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.75基点报1.5125%。

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