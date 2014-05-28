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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:22 BJT

华泰长城期货：沪钢中期仍看跌，当前底部企稳反弹提供再次加空契机

以下内容节选自5月28日的《期货中国》：

考虑到钢价低位，以及目前资金情况，估计本周沪钢仍以震荡走势为主；建议短线投资者进行箱体操作。中期趋势宏观不出现大变动下，沪钢熊市尚未完结，当前阶段性底部企稳反弹提供了再次加空的良好时机。

　　5月21日以来沪钢止跌回稳并小幅攀升。目前宏观数据仍然偏弱情况下，钢厂虽有小幅减产然难以扭转市场供过于求的状态。钢厂减产下，港口铁矿石库存持续攀升，虽然普氏指数跌至96美元附近后支撑明显，但是矿价走低的风险仍然较高。伴随着天气越来越炎热，各地建材消费将日益清淡。总体而言当前市场利空因素占据优势。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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