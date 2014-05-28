中国债市：资金仍宽而IRS跌势减弱，连续下行后静待新触发动因

路透上海5月28日 - 中国银行间市场资金依旧宽松，不过人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三跌幅明显缩减至约2个基点(bp)。因经过近期连续下行，缺少新消息刺激而走势归淡。

银行间市场期限在一个月内的回购利率 今日微幅波动，资金供给亦相对充足，需求方面，跨半年末资金需求偏多；而长期资金价格风向标--三个月Shibor在连续回落后，已跌破5%整数关。

上海一券商交易员称，尽管市场流动性依旧宽松，但与打了“鸡血”似的国债期货相比，今日IRS表现平平，变化相当有限。因经过近期连续下行后，没有新消息刺激，产生明显变化的动力不足。

国债期货今日多头情绪热烈，主力1409合约 大幅走升，且成交异常活跃。今日共增仓1,074手，持仓量增至6,320历史高位。此前持仓量最高的主力合约为已结束交易的国债期货首份合约1312的5,022手。

北京一银行交易员则表示，近日，一年期IRS累计跌幅已达20个bp左右，若没有新的消息刺激，再大幅下探动力有限。

“我觉着现在宽松的(政策)预期打得挺满了。一堆人看公开市场降(正回购)利率。”后一交易员指出。

央行公开市场周二仅进行了200亿元人民币的28天期正回购操作，规模创年内以来单日新低。中标利率则继续持平于4.0%。

国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。要运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.3587/3.4627 3.4790/3.5630 3.6720/3.7560 3.8567/3.9467 3.8375/4.1800

上日 3.4089/3.5122 3.5175/3.5992 3.7183/3.8017 3.8939/3.9883 3.8950/4.1800

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0502/-0.0495 -0.0385/-0.0362 -0.0463/-0.0457 -0.0372/-0.0416 -0.0575/+0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。