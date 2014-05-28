版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上档压力沉重，日本出口商在东京定盘时卖出

0206GMT

* 东京定盘时，注意到有来自日本出口商的不错供应

* 美元/日圆走势沉闷，但目前为止下档受限于101.90

* 日本出口商卖单从102.10附近一路向上，102.20-25卖单聚集

* 102.15上方停止单互相交叉，102.50上方有更多停止单，下档停止单在101.50下方

* 日本进口商和投资者仍采取低接策略

* 支撑位在101.91，此为一目均衡基准线切入位，102.37-66为云区阻力位(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐