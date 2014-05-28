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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:25 BJT

我的钢铁网：中国钢材价格指数3-5月运行状况

以下内容节选自5月28日的《我的钢铁网》：

2014年3-5月，中国钢材现货市场震荡走弱，但跌幅相对不大；矿石市场则大幅下行。截至5月22日，第一财经·我的钢铁网钢材价格综合指数由123.63点下行至122.19点，下跌1.2%。其中长材指数由135.88点下跌至132.96点，跌幅2.1%；扁平材指数由111.91点下跌至111.88点，下跌0.03%；矿石指数则由124.7点下跌至107.9点，下跌13.5%。3月以来，铁矿石跌幅远远大于钢价跌幅。

　　宏观经济持续低迷，加大铁路投资、棚户区改造、定向降准等微刺激措施效果不明显，且政府对经济放缓容忍度增加，后期大规模自己政策基本无望，而针对钢铁业、房地产业等行业贷款难以放松。基于上述多种因素，预计短期内钢材市场仍将持续弱势震荡，但下跌的幅度也有限。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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