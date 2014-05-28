新债招标：中国五年续发国债收益率3.9146%，远低预期--业内人士

路透上海5月28日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.9146%，远低于此前3.98%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9581%，投标倍数为1.78倍。

该国债为今年第八期五年品种 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该债招标结束至5月30日进行分销；6月4日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月24日开始计息；票面利率4.04%；按年付息。