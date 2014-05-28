新债招标：中国五年续发国债收益率3.9146%，远低预期--业内人士

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透上海5月28日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.9146%，远低于此前3.98%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9581%，投标倍数为1.78倍。
该国债为今年第八期五年品种 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该债招标结束至5月30日进行分销；6月4日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月24日开始计息；票面利率4.04%；按年付息。
财政部于4月23日首次招标的今年第八期国债，最终发行量为290亿元。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。