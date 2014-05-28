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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:34 BJT

国泰君安期货：沪银期货合约买6月抛12月套利操作有利可图

以下内容节选自5月28日的《期货中国》：

白银区间震荡格局依旧未破，但近期伴随波幅缩窄，方向选择的意愿已日趋增强。欧洲央行6月的利率决议将成为银价绝对价格走势的重要指引。而对其降息的强烈预期，将使得沪银1412合约的新一波下跌成为大概率事件。而沪银1406合约则受益于近期国内现货供应端的紧张局面，且临近交割月而相对偏强，这将令买6抛12的套利操作有利可图。

　　从现货货源与期货1406合约持仓数量的对比来看，存在一定差距，有利做多。截至2014年5月26日，沪银1406持仓合计147,722手，其中空头单边持仓73,861手，换算成吨即为1,107.915吨。推算5月底全国厂家的白银库存大约在265吨，两大交易所的白银库存约在303.2吨，合计为568.2吨。如果再考虑其中能够在上期所注册的品牌，更是远小于目前的空头持仓规模，这有助于1406合约受到多头的青睐。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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