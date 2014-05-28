台湾汇市：台币实质价位震荡整理，外资汇入与人民币走弱多空拉锯

路透台北5月28日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘震荡整理。外资早盘汇入且股市上扬，再加上韩元小幅升值，有利台币走强，但人民币走弱则抵消了升值动能。

交易员表示，外资在本地时间早上10:00有较明显汇入，令台币脱离开盘的偏弱格局。盘中将持续观察台股涨势是否进一步扩大，以及出口商月底的抛汇卖压何时出笼。

“人民币贬，好像有些资金从中国抽出转到台湾与韩国。”一位外商银行交易员说。

不过交易员认为，台湾与中国往来较为密切，台币也无法自外于人民币的偏弱走势。

他们估计，台币今日实质交易区间料在30.100-30.150。目前主要交易区间在30.113-30.136，上日台币主要在30.096-30.129。

本地时间10:26，台股加权股价指数 上涨0.44%，报9,095.41点。离岸人民币兑美元即期 报6.2668。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略收敛；一个月远汇报价 早盘在30.120/30.140左右，上日纽约盘收在30.115。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.100-30.150

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