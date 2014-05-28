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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:42 BJT

台湾股市：早盘触及逾三年高位，受美国经济数据及美股涨势带动

路透台北5月28日 - 台湾股市周三早盘上涨0.55%，触及逾三年以来高位，受乐观的美国数据以及美股涨势提振。

大盘加权股价指数 最高上涨49.45点至9,104.74，为2011年2月以来高位，前一日上涨0.21%。与本地区其他股市走势相一致。

美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，以及消费者信心和耐久财订单等正面美国数据。

台股中电子类股 和电脑及周设类股 表现出色，分别上涨0.49%和0.87%，苹果公司 供应商和硕联合 上涨2.78%。

记忆体晶片生产企业南亚科技 亦为主要上涨个股，劲扬6.93%。

光电类股 上扬0.86%。(完)
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