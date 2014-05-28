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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:43 BJT

韩国汇市：韩元盘中扳回稍早跌幅，但顾忌干预恐限制进一步上涨

路透首尔5月28日 - 韩元周三盘中扳回稍早的温和跌幅，受出口商月底结汇需求的提振。韩元兑美元稍早曾温和走贬，因美国经济数据乐观提振美元。

韩元进一步涨势料受限，因投资者顾忌韩国外汇当局可能买美元进行干预，以阻升韩元。

0220 GMT，韩元/美元 报1,022.8，周二国内收盘报1,023.2。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,022.8 1,023.2

日圆/韩元 10.0393/343 10.0284

韩国公债期货 * 106.09 106.04

韩国综合股价指数 2,005.84 1,997.63

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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