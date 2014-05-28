台湾货币市场：月底资金全面吃紧，新钱难觅益发紧张

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
* 月底资金紧俏效应发酵，市场弥漫紧张气氛
* 大型银行反手拆入，但能供应拆出不多
* 短票区间利率高位向上
* 债券RP利率高位扬升
记者 高洁如
路透台北5月28日 - 台湾货币市场资金续缺，银行间短率周三蠢动。交易人士称，由于大型银行资金吃紧，不但抽回放出的资金，还反向借钱，令银行全面警戒，新钱难觅之下散发紧张气氛。
他们表示，尽管月底偏紧是可以预料到的，可拆出的银行也慢慢地收回资金，不过大型银行反向借钱仍让银行间同业相当意外。目前市场上愿意承做新的拆出的银行几乎没有，只能等待下午资金流动之后，搭配各种数字评估再做打算。
“大银行都卯起来借，今天只能说是缺到爆，”一公股大型银行交易员说。
展望本周五、5月的最后一个交易日，因有许多银行不能承做跨月的拆出，估计会是最紧俏的时刻。而当日的央行存单到期2,860亿台币，市场也不希望当日大缺以至于要牺牲央行高利率的存单申购，因此多希望能够提前调足积数以备周末的不时之需。
市场人士表示，近二周以来市场发行了不少公司债、公债，金额都不算少，大型银行补券下造成游资减少。此外，每月例行的公教薪资款项尚未入帐，也令大型银行捉襟见肘。
只不过，观察今日的一周-二周拆款高位并未明显走高。交易人士说，市场上的供给相当少，多是续做为主。上午为止，一周的拆款利率高位只有到0.45%，上日在0.46%。
本地时间12:06时：
--台币兑美元 早盘收升5.6分报30.115。
--台湾加权股价指数 升0.37%，报9,088.39点。
--银行间隔夜拆款加权平均利 报0.386%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日在0.38-0.46%；跨提存期的两周期拆款利率高位在0.465%，上日在0.46%。
**短票区间高位扬升**
短票市场方面，一票券商交易员表示，由于拆款市场难以调入，因此债券/票券部门全面动员，向寿险、投信等找钱，而续做的短票利率方面也稍有抬高。
〞每个行业都去找一下(钱)，还是可以找到一些，〞她说。
今日银行端30天期自保短票利率主要在0.58-0.60%，上日的高位在0.59%；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，同上日。
台湾央行今日存单到期金额3,560.8亿台币，发行金额待央行稍晚公布。 周四和周五的央行存单到期金额分别为21亿及2,860亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为709亿台币，累计超额准备为2,040亿台币、加计前期1%的超额准备为2,707亿台币。
**债券RP利率高位也扬升**
债券市场附买回(RP)利率周三高位有所扬升，因今日近400亿台币的债券交割，影响寿险资金多缺落差扩大，且投信月底资金赎回变数仍在。不过市场资金缺口仍得以弥平，且债券交割因素明后天有所缓和，料资金水位不至于进一步下降。
市场人士指出，市场的主要资金供应者--投信及寿险的资金流动速度增快，多缺不一的情况更形严重，并优先将资金自报酬率较低的公债RP抽出，令今日受影响的利率多集中在公债RP上，利率较高的公司债RP则不受影响。
〞今天因为有公债交割，资金突然更紧，不过应该也就到顶了...明后天不会再更紧了。〞一票券商交易员说。
交易员指出，因多缺不一的情况加剧，一向对利率更求较高的寿险业者，今日手上若有余钱，甚至将成交利率跳空开出，为过去较为罕见的情况。不过因市场预期下月月初资金情势将快速回稳，视利率走高为短暂现象，接受度尚高。
此外，银行端的资金供应成市场替补资金，证券商及票券商与银行承作的比重略有增加，以灵活因应突来的资金缺口。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，但寿险端成交利率少数见提高至0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，则维持不变。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，寿险端成交利率调高至0.51-0.53%不等；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，则和上日相似；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
今日有台电债78亿台币及103/8期30年期公债300亿台币交割。本周公债/公司债其他交易日交割情况分别是：周四海湾 3252.TWO 转换公司债2亿、周五则有台电债90亿。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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