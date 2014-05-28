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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:54 BJT

台湾财政：明年总预算中部会经常性支出希缩一成，公共建设不减--主计总处

路透台北5月28日 - 台湾主计总处周三表示，各部会将在5月下旬给出2015年度的总预算的概算数，由于政府的财政仍相当困难，因此经常性经费仍以撙节一成为原则，至于公共建设的部分则希望可以维持不缩减。

主计长石素梅周三在立法院接受答询时做此表示。她也说，由于目前政府财政仍相当困难，举债额度又已濒临上限，因此要求各部会在概算明年度的经常性的支出时可减少一成。

“财源有限之下，明年初估岁出不成长，但光是法律义务支出的部分明年就要多增二、三百亿。〞石素梅说。

她也表示，虽然财政部已推出健全财政方案，只不过这部分的税收挹注主要在2016年才大幅开始，明(2015)年帮助不大。然而，虽然希望各部会可以撙节经常性支出，但公共建设的部分则不希望减少。

台湾国发会主委管中闵日前接受路透专访时表示，管中闵表示，行政院初步给予国发会编列2015年的公共建设预算金额约1,600亿台币，国发会将争取至与去年同期差不多的水位。去年公共建设预算金额为1,925亿台币。

台湾财政困窘，2014年中央政府总预算案中，岁入合计1兆7,069亿台币、岁出1兆9,162亿台币，收支短绌2,093亿台币。其中公共建设预算金额为1,925亿台币。

为挽求长期困窘的财政问题，台湾财政部今年1月间提出财政健全方案，未来将由支出面、收入面以全面检讨，并引入民间资金投入公共建设，希全方位健全台湾财政情各。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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