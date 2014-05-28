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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月28日

路透伦敦5月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           169,825            -6,725
    锡            10,865              +105
    铅           191,950              -550
    锌           720,675            -4,250
    铝         5,208,325           -13,625
    镍           280,524              +216
    铝合金        43,120              -640
    NASAAC        61,960               -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布              品种     库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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