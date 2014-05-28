表格：LME金属库存最新变化--5月28日

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振

路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。