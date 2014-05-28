表格：LME金属库存最新变化--5月28日

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
路透伦敦5月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 169,825 -6,725 锡 10,865 +105 铅 191,950 -550 锌 720,675 -4,250 铝 5,208,325 -13,625 镍 280,524 +216 铝合金 43,120 -640 NASAAC 61,960 -60 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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