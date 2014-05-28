中港个股：仪征化纤AH股暂停买卖，因中石化集团筹划重大事项

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透香港5月28日 - 中国石化仪征化纤 周三称，其AH股股份暂停买卖，因最终控股股东中国石化集团准备筹划与其有关的重大事项。分析师估计，仪化有可能获得集团注入资产。
停牌前，仪化H股周二收市报1.77港元，A股ST仪化报2.78元人民币。
一名不愿具名的分析师称，目前中国的国企改革焦点于整体上市，此前已有中信集团借壳中信泰富 以及广州广船 获母公司筹划注入华南地区的造船业务，因此估计，仪化有可能会获得中石化集团注入资产，以达至转型及提高市场竞争力。
以2013年底聚酯聚合装置产能计算，仪化是世界第八大聚酯生产商，但受到市场需求持续疲软以及行业产能过剩的影响，按国际会计准则，仪化2013年度净亏损14.5亿元人民币，为连续第二年亏损。
中国石化 持有仪化24.15亿股国有法人股，相当于全部股本的40.25%。中国石化集团为中石化的母公司。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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