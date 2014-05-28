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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:48 BJT

中港个股：仪征化纤AH股暂停买卖，因中石化集团筹划重大事项

路透香港5月28日 - 中国石化仪征化纤 周三称，其AH股股份暂停买卖，因最终控股股东中国石化集团准备筹划与其有关的重大事项。分析师估计，仪化有可能获得集团注入资产。

停牌前，仪化H股周二收市报1.77港元，A股ST仪化报2.78元人民币。

一名不愿具名的分析师称，目前中国的国企改革焦点于整体上市，此前已有中信集团借壳中信泰富 以及广州广船 获母公司筹划注入华南地区的造船业务，因此估计，仪化有可能会获得中石化集团注入资产，以达至转型及提高市场竞争力。

以2013年底聚酯聚合装置产能计算，仪化是世界第八大聚酯生产商，但受到市场需求持续疲软以及行业产能过剩的影响，按国际会计准则，仪化2013年度净亏损14.5亿元人民币，为连续第二年亏损。

中国石化 持有仪化24.15亿股国有法人股，相当于全部股本的40.25%。中国石化集团为中石化的母公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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