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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 10:51 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元目前呈十字星形态，技术信号中性

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* 亚洲市场目前呈现十字星形态，开盘下跌0.36%

* 动能指标显示，波林格区间、5日、10日及20日移动均线全部释出中性信号

* 图形表明进行盘整，20日移动均值1.4769制约走势

* 连续四个交易日日高降低，预示短线偏向下行

* 5月升势的61.8%回档位1.4678和5日移动均值1.4755分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：link.reuters.com/jum69v

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张荻)
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