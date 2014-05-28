表格：欧元区5月经济景气指数升至102.7，高于预估的102.2

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟执委会周三公布：
* 欧元区5月经济信心指数升至102.7(路透调查为102.2)，4月修正后为102.0
* 5月企业景气指数为0.37(路透调查为0.30)，4月修正后为0.28
* 5月工业景气指数为负3.0，4月修正后为负3.5；5月服务业景气指数为3.8，4月修正后为3.5
* 5月消费者信心指数为负7.1，4月为负8.6
详细数据如下：
欧元区 5月 4月 3月
经济景气 102.7 102.0 102.5
工业 -3.0 -3.5 -3.3
服务业 3.8 3.5 4.5
消费 -7.1 -8.6 -9.3
零售贸易 -2.5 -2.5 -2.5
建筑 -30.0 -30.4 -28.7
生产者通胀预期 -1.2 -1.3 -0.7
消费者通胀预期 9.6 7.5 10.8
企业信心 0.37 0.28 0.40
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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