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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 17:09 BJT

表格：欧元区5月经济景气指数升至102.7，高于预估的102.2

路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟执委会周三公布：

* 欧元区5月经济信心指数升至102.7(路透调查为102.2)，4月修正后为102.0

* 5月企业景气指数为0.37(路透调查为0.30)，4月修正后为0.28

* 5月工业景气指数为负3.0，4月修正后为负3.5；5月服务业景气指数为3.8，4月修正后为3.5

* 5月消费者信心指数为负7.1，4月为负8.6

详细数据如下：

欧元区 5月 4月 3月

经济景气 102.7 102.0 102.5

工业 -3.0 -3.5 -3.3

服务业 3.8 3.5 4.5

消费 -7.1 -8.6 -9.3

零售贸易 -2.5 -2.5 -2.5

建筑 -30.0 -30.4 -28.7

生产者通胀预期 -1.2 -1.3 -0.7

消费者通胀预期 9.6 7.5 10.8

企业信心 0.37 0.28 0.40

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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