更正-离岸人民币：香港银行推结构性存款产品，吸引看空人民币的投资者

(因译文有误，内文第三段“投资者将获得5%的年化收益”，非“6.5%”)

路透香港5月28日 - 香港银行业者开始推出看淡人民币结构性存款产品，以吸引押注人民币在未来数月将贬值的投资者。目前市场对中国经济和人民币前景的信心颇为脆弱。

这些产品推出之际，正值人民币经历了年初以来的持续性贬值。此前中国央行引导人民币大跌，震慑了认为人民币将不断升值的投机热钱。

在港人民币清算行-中银香港 上周推出了人民币结构性产品，若九个月内人民币汇率下降1.7%左右，投资者将获得5%的年化收益。

恒生银行 也推出了名为“汇率挂钩资本保护投资存款”的产品，如果投资者5月27日存入，人民币兑美元到2015年2月12日跌至6.4180，就可获得5%的年化收益。

但如果人民币汇率到不了触发水准，投资者只能获得0.1%的年化收益，远低于其它香草期权式人民币存款产品，市场上此类产品的利率要高于3%。

竑策投资顾问有限公司财富管理部门负责人Daniel Chan表示，以前也有过看淡某些货币的结构性存款产品，但没有针对人民币的，因为到去年底之前人民币一直呈现单边升值走势。

Chan认为，对于这些看淡人民币的产品，会有一些客户比较感兴趣，他们希望将投资组合分散化，同时管理汇率风险。

人民币兑美元 今年以来贬值3.2%，完全回吐2013年的涨幅，成为表现最差的新兴市场货币之一。

由于担心中国经济成长降温速度可能快于预期，人民币的悲观气氛有所加重。根据路透两周一次的调查，投资者自3月中以来一直看淡人民币。

在海外人民币无本金交割远期外汇(NDF)市场，九个月期人民币兑美元NDF合约报6.2430元，暗示在九个月时间内可能贬值1.2%。

中国第一季经济同比成长7.4%，为2012年三季度以来最低季度增速。今年达不到7.5%成长目标的可能性增大，若果真如此，将是15年以来的首次。

市场人士称，除了中银香港和恒生银行推出的平民版看淡人民币结构存款外，其他一些银行也为其私人银行客户度身打造了看淡人民币产品。

过去几个月中，香港对人民币存款的争夺大为加剧，银行纷纷推出人民币高息以吸引新资金，用来在更广泛的渠道和市场中投资。

作为全球最大海外人民币中心，截止3月底香港人民币存款总额为9,450亿元，占香港总存款的10%以上。香港金管局将在周五晚间公布4月数据。(完)