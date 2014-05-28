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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 18:11 BJT

表格：英国5月零售销售差值为正16，路透调查预估为正35--CBI

路透5月28日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，5月零售销售差值为正16，路透调查预估为正35。4月为正30。

已公布的零售销售活动

------------2014----------------2013------------------------

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

已公布的年度零售销售量

+16 +30 +13 +37 +14 +34 +1 +2 +34

年度销售量三个月移动均值

+20 +27 +21 +28 +16 +12 +12 +21 +26

预期中的零售销售活动

------------2014--------------------------2013-------------

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

预期中的年度销售量

+29 +43 +36 +28 +15 +29 +24 +23 +31

预期中的年度销售量三个月移动均值

+36 +36 +26 +24 +23 +25 +26 +27 +22(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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