表格：英国5月零售销售差值为正16，路透调查预估为正35--CBI

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
路透5月28日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，5月零售销售差值为正16，路透调查预估为正35。4月为正30。
已公布的零售销售活动
------------2014----------------2013------------------------
5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
已公布的年度零售销售量
+16 +30 +13 +37 +14 +34 +1 +2 +34
年度销售量三个月移动均值
+20 +27 +21 +28 +16 +12 +12 +21 +26
预期中的零售销售活动
------------2014--------------------------2013-------------
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
预期中的年度销售量
+29 +43 +36 +28 +15 +29 +24 +23 +31
预期中的年度销售量三个月移动均值
+36 +36 +26 +24 +23 +25 +26 +27 +22(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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