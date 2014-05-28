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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 11:21 BJT

澳新汇市：新西兰元因企业信心下滑而走跌，但澳元守稳

乳品业对新西兰经济至关重要，因此新西兰元对该行业的消息都十分敏感。每公斤固体乳7.00新西兰元的价格预测仍算是第四高。

“市场原本的预期较低...所以当预测结果是7新西兰元时，市场稍稍出现了释然性的上涨，因为没有部分人士担心的那么糟，”BNZ资深策略师Kymberly Martin称。

新西兰元料维持在近期区间，支撑位在0.8530美元，0.8517有更多支撑；阻力位在0.8600。

新西兰元兑日圆 跌0.3%，至87.04日圆。新西兰元兑澳元 跌0.2%，报1.0833新西兰元。

澳元兑美元 持坚，报0.9255美元，隔夜触及一周高点0.9278。

在数据显示澳洲第一季建筑完工价值意外成长0.3%后，澳元获得一些支撑。市场原预估数据为下滑0.2%。

周四将有更重要数据出炉，包括澳洲资本支出。

澳元支撑位料在0.9200美元左右，之后为0.9150；阻力位在0.9278。

澳元兑日圆 维持上涨，报94.33日圆，自上周触及两个月低点后已回升逾1日圆。(完)

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