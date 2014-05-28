台湾债市：RP利率高位扬升，债券交割令市场资金趋紧

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透台北5月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三高位有所扬升，因今日近400亿台币的债券交割，影响寿险资金多缺落差扩大，且投信月底资金赎回变数仍在。不过市场资金缺口仍得以弥平，且债券交割因素明后天有所缓和，料资金水位不至于进一步下降。
市场人士指出，市场的主要资金供应者--投信及寿险的资金流动速度增快，多缺不一的情况更形严重，并优先将资金自报酬率较低的公债RP抽出，令今日受影响的利率多集中在公债RP上，利率较高的公司债RP则不受影响。
〞今天因为有公债交割，资金突然更紧，不过应该也就到顶了...明后天不会再更紧了。〞一票券商交易员说。
交易员指出，因多缺不一的情况加剧，一向对利率更求较高的寿险业者，今日手上若有余钱，甚至将成交利率跳空开出，为过去较为罕见的情况。不过因市场预期下月月初资金情势将快速回稳，视利率走高为短暂现象，接受度尚高。
此外，银行端的资金供应成市场替补资金，证券商及票券商与银行承作的比重略有增加，以灵活因应突来的资金缺口。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，但寿险端成交利率少数见提高至0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，则维持不变。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，寿险端成交利率调高至0.51-0.53%不等；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，则和上日相似；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
今日有台电债78亿台币及103/8期30年期公债300亿台币交割。本周公债/公司债其他交易日交割情况分别是：周四海湾 转换公司债2亿、周五则有台电债90亿。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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