路透基点：方正国际租赁首笔离岸贷款金额提高至1.2亿美元--TRLPC

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国方正国际租赁首次办理离岸融资的三年期贷款，获得11家银行加入后，金额由1亿美元提高至1.2亿美元。方正国际租赁为中国国有企业北大方正集团旗下租赁事业。
牵头行兼簿记行(MLAB)台湾工业银行承贷1,500万美元。
加入联贷的11家银行中，台新银行承贷1,500万美元，取得牵头行头衔。
台湾银行、彰化银行、第一银行、合作金库银行各承贷1,250万美元，玉山银行及大众银行各承贷1,000万美元。
安泰银行、日盛银行、土地银行及台中商银各承贷500万美元。
先前已报导，这笔子弹式定期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315个基点，由方正集团担保。
银行受邀按三个层次参贷：承贷2,500万美元或以上的银行，将可透过65个基点的前端费获得336.7个基点的综合费用；承贷1,500-2,400万美元的银行，将可透过45个基点的前端费获得330个基点的综合费用；承贷500-1,400万美元的银行，将可透过30个基点的前端费获得325个基点的综合费用。
在4月3日前作出承诺的银行，还可获得20个基点的优惠费率。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统高层顾问周四表示，特朗普的税改计划多半将仰赖未来税收因经济加速成长而增加，以支应大幅减税。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4