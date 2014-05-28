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债券 | 2014年 5月 28日 星期三 11:18 BJT

路透基点：方正国际租赁首笔离岸贷款金额提高至1.2亿美元--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国方正国际租赁首次办理离岸融资的三年期贷款，获得11家银行加入后，金额由1亿美元提高至1.2亿美元。方正国际租赁为中国国有企业北大方正集团旗下租赁事业。

牵头行兼簿记行(MLAB)台湾工业银行承贷1,500万美元。

加入联贷的11家银行中，台新银行承贷1,500万美元，取得牵头行头衔。

台湾银行、彰化银行、第一银行、合作金库银行各承贷1,250万美元，玉山银行及大众银行各承贷1,000万美元。

安泰银行、日盛银行、土地银行及台中商银各承贷500万美元。

先前已报导，这笔子弹式定期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315个基点，由方正集团担保。

银行受邀按三个层次参贷：承贷2,500万美元或以上的银行，将可透过65个基点的前端费获得336.7个基点的综合费用；承贷1,500-2,400万美元的银行，将可透过45个基点的前端费获得330个基点的综合费用；承贷500-1,400万美元的银行，将可透过30个基点的前端费获得325个基点的综合费用。

在4月3日前作出承诺的银行，还可获得20个基点的优惠费率。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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