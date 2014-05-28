路透基点：方正国际租赁首笔离岸贷款金额提高至1.2亿美元--TRLPC

银行受邀按三个层次参贷：承贷2,500万美元或以上的银行，将可透过65个基点的前端费获得336.7个基点的综合费用；承贷1,500-2,400万美元的银行，将可透过45个基点的前端费获得330个基点的综合费用；承贷500-1,400万美元的银行，将可透过30个基点的前端费获得325个基点的综合费用。