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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 11:20 BJT

新西兰个股：恒天然预计下一季乳制品价格接近历史高位，受需求支撑

路透惠灵顿5月28日 - 全球最大乳品出口商--新西兰恒天然 表示，受助于中国、拉美和东南亚的强劲需求，乳制品价格有望在下季度接近历史高位。

新西兰的乳制品出口占出口总量的四分之一。乳制品价格高企和奶农获利颇丰，促进了新西兰经济成长，并且支撑新西兰元。

截止本月的当季，恒天然向农场股东支付的收购价为每公斤乳固体8.4新西兰元，这是该公司2001年成立以来的最高收购价。

近几个月，全球产量增长打压了乳制品价格，促使恒天然将下一季收购价初步预估设为7新西兰元。但是，如果像该公司预估那样，中国对配方奶粉等乳制品的需求增长，收购价也可能上修。

“我们仍预计奶粉价格前景良好，”恒天然执行长Theo Spierings接受路透采访时表示。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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