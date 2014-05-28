路透基点：八家银行加入群光实业9千万美元贷款案--TRLPC

路透香港5月28日 - 路透旗下基点援引消息人士称，八家银行加入群光实业(武汉)9,000万美元三年期定期贷款案。

玉山银行是主牵头行兼簿记行，承贷1,520万美元。

在八家参贷行中，台湾银行、彰化银行、远东国际商业银行和台湾合作金库银行为牵头行兼簿记行，各承贷1,080万美元。

台湾土地银行和大众银行为牵头行，各承贷1,080万美元。华南银行与台中商业银行各自承贷500万美元。

各家银行在周一已经签订协议。

一如先前报导，这笔子弹式贷款的利率是三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差超过40个基点，借款方将支付超出的部分。

受邀参贷银行若承诺贷款2,000万美元或以上，可获25基点前端费用及牵头行兼簿记行头衔；承诺贷款1,000万-1,900万美元者，可获15个基点的费用。

如果贷款动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。此外，本案还有展延两年的选项，展延费用为10个基点。

贷款由借款方董事长许崑泰、公司总经理以及群光广场(武汉)提供担保，借款方100%控股的群光实业(西安)有限公司也将提供担保。