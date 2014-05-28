路透基点：八家银行加入群光实业9千万美元贷款案--TRLPC

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透香港5月28日 - 路透旗下基点援引消息人士称，八家银行加入群光实业(武汉)9,000万美元三年期定期贷款案。
玉山银行是主牵头行兼簿记行，承贷1,520万美元。
在八家参贷行中，台湾银行、彰化银行、远东国际商业银行和台湾合作金库银行为牵头行兼簿记行，各承贷1,080万美元。
台湾土地银行和大众银行为牵头行，各承贷1,080万美元。华南银行与台中商业银行各自承贷500万美元。
各家银行在周一已经签订协议。
一如先前报导，这笔子弹式贷款的利率是三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差超过40个基点，借款方将支付超出的部分。
受邀参贷银行若承诺贷款2,000万美元或以上，可获25基点前端费用及牵头行兼簿记行头衔；承诺贷款1,000万-1,900万美元者，可获15个基点的费用。
如果贷款动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。此外，本案还有展延两年的选项，展延费用为10个基点。
贷款由借款方董事长许崑泰、公司总经理以及群光广场(武汉)提供担保，借款方100%控股的群光实业(西安)有限公司也将提供担保。
融资所得将用在改善财务结构和营运资本。(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统高层顾问周四表示，特朗普的税改计划多半将仰赖未来税收因经济加速成长而增加，以支应大幅减税。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4