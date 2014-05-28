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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 11:28 BJT

《全球市场》亚股与美元走势坚挺，受强劲美股及美国数据提振

大宗商品市场方面，金价延续隔夜跌势，跌至三个半月新低，因强劲的美国经济数据损及黄金的避险吸引力，且主要消费国中国的黄金进口量下降。

现货金 跌至每盎司1,260.74美元的低位，为2月7日以来低点。

相形之下，中国对铜的季节性强劲需求则支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨6,933美元，周二曾触及三个月高点6,966美元。

布兰特原油 下滑0.29美元，至每桶110.31美元，此前交易商的仓位调整令汽油期货大跌，但利比亚和乌克兰的地缘政治风险则抑制跌幅。(完) (编译 李春喜/石冠兰/郑茵/张若琪 审校 王洋/李婷仪/杜明霞/李爽)
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