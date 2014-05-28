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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 11:33 BJT

日本债市：公债价格持稳，央行购债操作支撑市场

日本央行并未如部份投资者所料，减少购买超长债的规模。一些人认为，该行会减少购买超长债，以期将日债仓位平均存续期由八年缩短到六至七年。

指标10年期公债6月期货 上午在145.24-145.30区间内游走，早盘收高0.06点至145.29。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.085% +0.5 0.080%

五年期公债 0.180% +0.0 0.180%

10年期公债 0.590% +0.0 0.590%

20年期公债 1.445% +0.0 1.445%

30年期公债 1.685% -0.5 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.29 +0.06 145.23

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/龚芳; 审校 杜明霞/徐文焰)
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