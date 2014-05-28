香港个股：太古正式取得可口可乐美国新专营区域，人口覆盖度扩大逾七成

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透香港5月28日 - 综合企业--太古股份 周三称，旗下子公司太古饮料正式取得可口可乐 于美国新专营区域，人口覆盖度扩大逾七成。
太古在联交所一份声明中称，太古饮料旗下美国太古可口可乐已取得新的专营区域，并已顺利进行专营区域的移交工作，但相关协议的财务条款不予披露。
太古饮料行政总裁贺以礼表示，取得新专营区域后，公司在美国的业务规模显着扩大。太古饮料会充分发挥在地方推广、经销及客户服务方面的实力，致力为大幅增加的客户群服务。
此为太古与可口可乐采取新的营运模式。根据此前公布的协议，美国太古可口可乐于美国的专营区域扩大至包括毗邻已有专营区域的丹佛市及科罗拉多斯普林斯市。连同新专营区域，美国太古可口可乐专营区域覆盖的人口由620万增至1,070万。
太古饮料是全球最大的可口可乐装瓶商之一，专营区域包括香港、台湾、中国内地七个省份及美国西部广泛地区，覆盖逾4.4亿人口。2013年度，太古的饮料部门基本溢利为8.02亿港元，占集团整体溢利84.71亿港元的9.5%。
香港时间11:31，太古升0.81%，报93.45港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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