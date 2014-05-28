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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 11:41 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢突破阻力位，触及高点32.69

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* 美元/泰铢终于刺穿32.67阻力位，迄今高位在32.69

* 泰国4月制造业产出较上年同期下降3.9%，好于市场预估的下降6.4%

* 不过，持续的政治动荡应会导致制造业进一步萎缩

* 美元/泰铢最新报32.64-32.70，代理行放缓买进步伐

* 泰国股市买兴良好，最新上涨0.88%

(完)

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(编译 王兴亚；审校 王洋)
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