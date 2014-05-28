更新版 1-新债招标：中国五年续发国债收益率意外偏低，因期现货多头士气均高涨

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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* 五年期固息国债收益率远低于预期
* 早盘国债期货表现强劲，带动现货多头
* 本期债客盘需求亦不错，机构多顺势调低投标标位 (新增交易员评论和背景)
路透上海5月28日 - 中国财政部周三招标续发行的五年期固息国债收益率意外偏低。市场人士指出，早盘国债期货表现强劲，盘中大涨后，进一步激发现货多头士气，且本期新债客盘需求亦不错，最终令其收益率定位远低于预期。
“早上二级下的很快，国债期货也大涨，很多机构就把(一级投标)标位调低了。”北京一大型商业银行交易员称。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周三早盘收报94.218元，较上日结算价涨0.356元，或0.38%；且成交量异常活跃，截至午盘收盘增仓713手，持仓量增至5,959历史高位。
中国债券信息网发行快报显示，财政部稍早招标的280亿元人民币五年期续发国债，中标价格为100.941元，对应收益率为3.9146%；市场预测均值为3.98%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.9581%，投标倍数为1.78倍。
华东一商业银行交易员则提到，资金不改宽松，早盘二级现券收益率已明显回落，机构一二级参与热情高涨，且该债客盘需求亦不错，最终将其收益率明显拉低。
银行间资金市场周三流动性整体仍维持宽裕局面。期限在一个月内的回购利率 微幅波动，资金供给亦相对充足，不过跨半年末的资金需求依旧偏多；而长期资金价格风向标--三个月Shibor在连续回落后，已跌破5%整数关。
该国债为今年第八期五年品种 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该债招标结束至5月30日进行分销；6月4日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月24日开始计息；票面利率4.04%；按年付息。
财政部于4月23日首次招标的今年第八期国债，最终发行量为290亿元。 (完) (发稿 丁淑琴；; 审校 张喜良/杨淑祯)
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