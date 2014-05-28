中国经济：4-5月煤电油运供需略显宽松，经济运行总体平稳--发改委

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透北京5月28日 - 在外界对中国经济下行忧虑甚重之时，中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从4月和5月上中旬的煤电油运数据看，总体运行平稳，供需略为宽松，中国经济仍在合理区间内平稳运行。
他周三在发改委举办的新闻发布会后称，虽然二季度数据尚未出炉，但今年以来经济形势总体平稳，开局良好，GDP(国内生产总值)增速在合理区间，特别是重点领域改革迈出重大步伐。
“只要经济运行处在合理区间，就说明经济总体保持平稳，4月份和5月份的煤电油运也总体平稳。”李朴民称，因数据没出来，不便与一季度经济形势作比较。
据其介绍，4月以来，煤电油运的运行情况总体平稳，供需略显宽松。电力方面，5月上中旬，全国日均发电量同比增长4.3%；4月末全国重点电厂存煤7,204万吨，同比下降0.2%。石油方面，4月全国规模以上企业生产原油1,698万吨，同比下降0.4%；原油加工量3,958万吨，同比增3.8%。
另据相关行业统计，4月成品油表观消费量同比增长4.9%。交通方面，4月份，全社会货运量同比增长7.4%；5月上中旬，全国铁路日均装车量环比小幅增长，同比小幅下降。
受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低至7.4%，低于年初设定的全年7.5%的增长目标。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。