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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:03 BJT

中国经济：4-5月煤电油运供需略显宽松，经济运行总体平稳--发改委

路透北京5月28日 - 在外界对中国经济下行忧虑甚重之时，中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从4月和5月上中旬的煤电油运数据看，总体运行平稳，供需略为宽松，中国经济仍在合理区间内平稳运行。

他周三在发改委举办的新闻发布会后称，虽然二季度数据尚未出炉，但今年以来经济形势总体平稳，开局良好，GDP(国内生产总值)增速在合理区间，特别是重点领域改革迈出重大步伐。

“只要经济运行处在合理区间，就说明经济总体保持平稳，4月份和5月份的煤电油运也总体平稳。”李朴民称，因数据没出来，不便与一季度经济形势作比较。

据其介绍，4月以来，煤电油运的运行情况总体平稳，供需略显宽松。电力方面，5月上中旬，全国日均发电量同比增长4.3%；4月末全国重点电厂存煤7,204万吨，同比下降0.2%。石油方面，4月全国规模以上企业生产原油1,698万吨，同比下降0.4%；原油加工量3,958万吨，同比增3.8%。

另据相关行业统计，4月成品油表观消费量同比增长4.9%。交通方面，4月份，全社会货运量同比增长7.4%；5月上中旬，全国铁路日均装车量环比小幅增长，同比小幅下降。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低至7.4%，低于年初设定的全年7.5%的增长目标。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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