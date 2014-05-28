《热点透视》中国日用品行业虽肩负大任，但精明的顾客令其获利承压

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 洪曦

路透香港5月28日 - 消费者是中国经济的未来，不过他们自己似乎还没有领悟到这一点。日常消费品企业的数据显示消费正处在低迷的态势，而成本则在上涨，令行业高市盈率成疑。

中国政府希望减少对出口的依赖，这就需要通过拉动消费来填补。迄今为止，消费似乎并没有起到应有的作用。中国第一季度国内生产总值(GDP)增速创下六个季度以来最慢。企业获利也面临着压力。根据瑞士信贷，2013年MSCI明晟中国日常消费品行业的每股收益下降1.9%。

消费者愈发挑剔正成为摆在华润创业有限公司 面前的一道难题。该公司营收有三分之二来自零售部门。可是，消费者越来越不关注高价商品，这给其利润率带来了压力。在截至3月当季，虽然公司下属超市和咖啡连锁店营收同比增加8%，但获利却下降了10%。同店销售实际上也比去年同期有了下滑。虽说华润很快将获得Tesco 在中国区业务，公司表现或因此受益，而且也能掌握一些电子商务领域的诀窍。但面对喜欢低价商品的消费者，恐怕仍是事与愿违。

康师傅控股 的营收也不乐观。该公司第一季度的营收仅仅较去年增长5%，而分析师平均预计的增长率则在两位数。营收的增长，主要是拜成本提高所赐。公司为了吸引顾客而改进产品质量，让成本上升的同时，也挤占了利润率。方便面业务的营业利润下跌4%。中国家用纸品生产商--维达国际 的情况与康师傅相似。这家厂商的营收在一季度实现增长，不过营业利润下跌了10%，这是由于公司为了赢得市场份额而提高在营销上的支出。

似乎我们正处在一个不愿意见到的趋势的初始阶段：公司为了扞卫市场份额而增加开支，而获利首当其冲地受到拖累。Eikon追踪的八大中国消费类个股以未来12个月获利计算的市盈率为24倍；类似的健康医疗类股票的市盈率在21倍。汽车行业虽说获利成长要快于日常消费品行业，但市盈率还不到后者的一半。这么看选择廉价日用品行业，看似是一项成本高昂的投资。(完)