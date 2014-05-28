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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:11 BJT

香港个股：龙光地产发行3亿美元五年期优先票据，息率11.25%

路透香港5月28日 - 中国房地产商龙光地产 周三公布，计划发行于2019年期本金总额为3亿美元的优先票据，息率11.25%。

龙光地产于联交所一份声明中称，估计本次发行所得款项净额2.93亿美元，将用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。

票据的发售价为本金额的100%，每半年支付一次利息，将申请在联交所上市。花旗 、德意志银行 、汇丰 、高盛 、摩根大通 、中信证券 、VTB Capital、农银国际及工银国际负责是次发行安排。

龙光地产专注于广东、广西、成渝经济区和海南省的住宅物业开发，产品主要针对首次置业人士及换房人士。公司表示，相信该等客户的需求不易受房价波动影响，故业务组合稳定。

该股早盘收跌1.29%，报2.29港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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