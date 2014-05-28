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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:23 BJT

《全球汇市》美元指数守在八周高位附近，此前因美国数据乐观而走高

Pepper表示，较低的隐含波动率、近期美股上涨和主要央行的超宽松货币政策，都是有利于利差交易。

“退一步说，就看当前的环境，仍然对利差交易有利，从10国集团(G10)中考虑哪些货币受益，那就是澳元和新西兰元，”Pepper说。

市场波动性低，加之投资者冒险意愿加强，可帮助提振利差交易的需求。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3634 1.3632 +0.01 -0.81 1.3745

美元/日圆 101.92 101.97 -0.05 -3.21 105.30

欧元/日圆 138.97 139.01 -0.03 -3.98 144.73

美元/瑞郎 0.8967 0.8967 +0.00 +0.44 0.8928

英镑/美元 1.6813 1.6809 +0.02 +1.55 1.6556

美元/加元 1.0851 1.0853 -0.02 +2.18 1.0620

澳元/美元 0.9262 0.9257 +0.05 +3.92 0.8913

新西兰元/美元 0.8543 0.8562 -0.22 +4.11 0.8206

澳元/日圆 94.410 94.390 +0.02 +0.60 93.850

新西兰元/日圆 87.080 87.310 -0.26 +0.78 86.410

英镑/日圆 171.35 171.40 -0.03 -1.71 174.33

澳元/新西兰元 1.0840 1.0808 +0.30 -0.07 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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