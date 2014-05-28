企业并购：日本瑞萨电子计划向Synaptics出售显示器芯片业务--消息

全球金市：金价持稳，法国大选前受美元走软支撑
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
一位消息人士表示，由于牵扯不少利害关系人，可能还要几周时间才会就出售达成正式协议。
瑞萨电子专注于汽车领域的客户，并出脱非核心资产，因此一直打算出售在Renesas SP Driver所持55%股权。后者为苹果iPhone显示器驱动芯片的唯一供应商。
显示器厂商夏普 在Renesas SP Driver持有25%的股权。夏普正在出脱资产以改善其财务状况，一旦瑞萨电子达成协议，夏普料也将出脱手上的持股。
台湾力晶持有剩余20%股权。
瑞萨电子股价周三一度大涨4.2%至两周高位770日圆，大盘日经指数 则持平。(完)
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
日本央行总裁黑田东彦 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四续跌至多年低位，因技术面疲弱吸引了技术性卖盘，市场未理会强劲的亚洲大豆加工数据，以及主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物质量忧虑。