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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:47 BJT

企业并购：日本瑞萨电子计划向Synaptics出售显示器芯片业务--消息

一位消息人士表示，由于牵扯不少利害关系人，可能还要几周时间才会就出售达成正式协议。

瑞萨电子专注于汽车领域的客户，并出脱非核心资产，因此一直打算出售在Renesas SP Driver所持55%股权。后者为苹果iPhone显示器驱动芯片的唯一供应商。

显示器厂商夏普 在Renesas SP Driver持有25%的股权。夏普正在出脱资产以改善其财务状况，一旦瑞萨电子达成协议，夏普料也将出脱手上的持股。

台湾力晶持有剩余20%股权。

瑞萨电子股价周三一度大涨4.2%至两周高位770日圆，大盘日经指数 则持平。(完) 　　
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