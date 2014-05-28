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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:36 BJT

中国债市：国债期货多头情绪热烈，主力合约持仓量创新高

路透上海5月28日 - 中国国债期货主力1409合约 今日成交量异常活跃，截至午盘收盘增仓713手，持仓量增至5,959历史高位，此前持仓量最高的主力合约为已结束交易的国债期货首份合约1312的5,022手。

主力合约的突然增量持仓发生在昨天下午起，交易员反映昨日下午主力合约出现多笔超过100手的大单，昨日持仓量增持381手，今日早盘继续发力。

“基本面预期悲观，国债期货市场明显有一股多头，提前预期货币政策走向宽松。”光大期货金融工程部季成翔认为。

昨日现券市场利率债收益率普遍小幅下行，但并非如国债期货市场如此剧烈，对期货市场此番提前行情的可持续性，多头人士普遍较为乐观，但亦表示是“反弹还是反转尚不好判断。”

另外值得注意的是，根据交易所规则，国债期货最后交易日前申请交割，是卖方举手，以其申报的国债作为基准国债，基于现券市场流动性不足等原因，多头在最后交割时，都会面临折价的现象。

有市场人士反应，部分多头因此会提前将折价预期发应在价格上，这也会导致主力合约前期的价格可能过度上涨。

虽然持仓量创新高，但国债期货目前的成交量整体仍然是较为低迷的情况，上市首日主力合约成交量曾经创下34,248手的成交量，但此后单日成交量多在1,000-4,000手之间。

1409合约5月份以来单日成交量多在2,000手以下,受此波做多行情推动，昨日提高至2,420手，今日早盘继续放量，早市收盘成交量2,241手，报94.218元，上涨0.38%。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
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